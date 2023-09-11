Два российских Ту-22М3 выполнили полёт над нейтральными водами Балтийского моря

Минобороны России сообщило, что два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 осуществили плановый полёт над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

В сообщении говорится, что самолёты сопровождали экипажи Су-35С воздушно-космических сил.

Полёт продолжался около пяти часов.

Также уточняется, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

В конце августа сообщалось, что российский самолёт Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сопроводил разведывательный беспилотник MQ-9A Reaper Военно-воздушных сил Соединённых Штатов над Чёрным морем.