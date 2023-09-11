Песков: в России повысили призывной возраст из-за рекомендаций специалистов
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Он пояснил, что целесообразность повышения призывного возраста была определена специалистами в связи с проведённым анализом ситуации. После этого эксперты вынесли свои рекомендации и суждения.
«В данном случае они были признаны обоснованными, поэтому были приняты законы в том виде, в котором они сейчас существуют», — приводит ТАСС слова Пескова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста в стране до 30 лет.