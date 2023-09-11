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Краснодар, Тюмень и Екатеринбург стали лидерами по объёму продаж недвижимости

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Краснодар, Тюмень и Екатеринбург стали лидерами среди регионов России по объёму продаж недвижимости в новостройках с января по июль 2023 года.
Краснодар, Тюмень и Екатеринбург стали лидерами по объёму продаж недвижимости
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса недвижимости «Самолёт».

Так, индекс продаж недвижимости на человека в Краснодаре составил 0,68 кв. м, в Тюмени — 0,62 кв. м, в Екатеринбурге — 0,45 кв. м.

При этом, по словам руководителя отдела аналитики группы «Самолёт» Олеси Дзюбы, в 2023 году в России рост предложения на первичном рынке жилья замедлился на 16% по сравнению с 2022 годом.

Ранее эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с НСН заявил, что правила выдачи льготной ипотеки могут ужесточить уже 15 сентября на фоне израсходования Минфином выделенных на это средств. 

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