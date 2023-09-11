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По программе реновации более 107 тысяч москвичей получили квартиры в новостройках

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По программе реновации более 107,3 тыс. москвичей получили квартиры в новостройках.
По программе реновации более 107 тысяч москвичей получили квартиры в новостройках
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в рамках программы реновации построено 263 новых дома, общая жилая площадь которых составляет 3,7 млн кв. м. Также демонтировано более 270 домов.

На данный момент ещё 26 тыс. москвичей готовятся переезжать в новые дома.

Ранее, по сообщению НСН, глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что в районе Кузьминки началось строительство нового дома в рамках программы реновации.

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