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В Басманном районе Москвы реорганизуют три участка в рамках программы КРТ

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В Басманном районе Москвы реорганизуют три неэффективно используемых участка общей площадью 6,12 га в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).
В Басманном районе Москвы реорганизуют три участка в рамках программы КРТ
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Заммэра Владимир Ефимов отметил, что на территории участков построят порядка 235 тыс. кв. м недвижимости. Объём инвестиций составит 6,5 млрд рублей.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на жилую недвижимость придётся 212 тыс. кв. м, остальное — на деловые и социальные объекты. В частности планируется построить школу на 600 мест, а также детский сад на 200.

Ранее, по сообщению НСН, Ефимов заявил, что в столичном районе Строгино на проспекте Маршалла Жукова построят более 1,35 млн кв. м недвижимости по программе КРТ.

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