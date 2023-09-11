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В России предложили обязать самокатчиков сдавать на права

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Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с общественными некоммерческими организациями Александр Холодов рассказал о предложенной инициативе ввести категорию М для самокатчиков. Это поможет снизить процент случаев нетрезвой езды на средствах индивидуальной мобильности и травматизма.
В России предложили обязать самокатчиков сдавать на права
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Также, по его словам, следует упростить процедуру получения прав для тех, у кого нет водительского удостоверения, поделился он в интервью «Парламентской газете».

«Условно: сдал тест на правила — получаешь права. В этом случае у человека вместе с правами добавляется ответственность и сознательность», — объяснил Холодов.

По его словам, пользователи вряд ли захотят кататься в состоянии опьянения при риске лишиться прав по всем категориям, да ещё и получить штраф 30 тыс. рублей.

Подобная ситуация уже была с мопедами, напомнил Холодов.

«Был момент, когда их массово покупали, ставили в гараж. Приезжали туда на машине, выпивали и домой — на мопеде. Был очень большой процент травматизма. И как только ввели категорию М, мы этих мопедов уже не видим», — заключил эксперт.

Ранее в Роскачестве рассказали о том, что нужно делать при ДТП с участием электросамокатов.

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