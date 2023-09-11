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В МЧС заявили о ликвидации лесного пожара в Новороссийске

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили о ликвидации лесного пожара в Новороссийске.

«В 06:00 — ликвидация пожара», — цитирует РИА Новости региональное отделение ведомства.

К тушению огня привлекались 60 спасателей, использовалось 20 единиц техники.

Ранее в МЧС сообщали про лесной пожар в Новороссийске на площади 600 кв. м.

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