В МЧС заявили о ликвидации лесного пожара в Новороссийске
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили о ликвидации лесного пожара в Новороссийске.
«В 06:00 — ликвидация пожара», — цитирует РИА Новости региональное отделение ведомства.
К тушению огня привлекались 60 спасателей, использовалось 20 единиц техники.
Ранее в МЧС сообщали про лесной пожар в Новороссийске на площади 600 кв. м.
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