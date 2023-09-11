СК: в результате пожара в Саратовской области погибли трое детей
Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России в Telegram.
Как заявили в ведомстве, в квартире в посёлке Дергачи произошло возгорание.
Пожар был ликвидирован прибывшими на место пожарными.
«В помещении квартиры были обнаружены тела детей двух, шести и восьми лет», — сказано в сообщении.
8 сентября двое взрослых и двое детей погибли во время пожара дома в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского округа Забайкалья.