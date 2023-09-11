СК: в результате пожара в Саратовской области погибли трое детей

Три ребёнка погибли в результате пожара в квартире дома в Саратовской области.

Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России в Telegram.

Как заявили в ведомстве, в квартире в посёлке Дергачи произошло возгорание.

Пожар был ликвидирован прибывшими на место пожарными.

«В помещении квартиры были обнаружены тела детей двух, шести и восьми лет», — сказано в сообщении.

8 сентября двое взрослых и двое детей погибли во время пожара дома в селе Горный Зерентуй Нерчинско-Заводского округа Забайкалья.