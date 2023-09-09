Силы ПВО сбили ещё два украинских дрона на западе Крыма

Силы российской противовоздушной обороны сбили ещё два вражеских беспилотника на западе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

РИА Новости

«Ещё два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Прошу доверять только официальным источникам информации», — написал он в Telegram-канале. Ранее в северо-западном районе Крыма силами ПВО был сбит украинский беспилотник.