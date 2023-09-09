Силы ПВО сбили ещё два украинских дрона на западе Крыма
Силы российской противовоздушной обороны сбили ещё два вражеских беспилотника на западе Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
- РИА Новости
«Ещё два вражеских беспилотника сбиты силами ПВО на западе Крыма. Прошу доверять только официальным источникам информации», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в северо-западном районе Крыма силами ПВО был сбит украинский беспилотник.
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