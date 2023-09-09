Путин проводит совещание по развитию Смоленской области

Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание по развитию Смоленской области, в ходе которого призывает активно использовать инструменты поощрения бизнеса.

«В целом задача областного руководства, обновлённой управленческой команды — так спланировать работу, чтобы обеспечить комплексное развитие, активно использовать созданные на федеральном и региональном уровнях инструменты для поощрения деловой активности», — сказал он.

Путин добавил, что местные власти должны обеспечить запуск новых инфраструктурных, транспортных, логистических и других проектов, важных для благоустройства территорий, роста доходов и качества жизни людей.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин проведёт 9 сентября совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области.