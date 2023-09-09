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Московский урбанистический форум посетили 7 млн человек

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Мероприятия, которые проводятся в рамках Московского урбанистического форума, посетили уже 7 млн человек.
Московский урбанистический форум посетили 7 млн человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Форум проходит на четырёх площадках: в олимпийском комплексе «Лужники», Гостином Дворе, парке «Зарядье» и Центральном выставочном зале «Манеж».

В «Лужниках» посетители могут узнать об инфраструктурных проектах, которые меняют Москву, а на площадке в Гостином Дворе пришедшим доступно интерактивное мультимедийное пространство, посвящённое развитию социальной сферы. Вместе с этим на площадке в «Зарядье» москвичей и гостей столицы ждёт большая интересная программа со спортивными тренировками, кинопоказами и лекциям. 

При этом в Центральном выставочном зале «Манеж» для всех желающих открыта выставка «Станция Манеж», рассказывающая о настоящем и будущем московской транспортной системы. Гости могут увидеть вагоны «Иволга 3.0», «Москва-2020» и макеты новых вагонов метро и МЦД в натуральную величину.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».

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