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Авиалесоохрана: в России потушили 15 природных пожаров за сутки

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В России потушили 15 лесных пожаров на площади 1301 га за сутки в десяти регионах.
Авиалесоохрана: в России потушили 15 природных пожаров за сутки

Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны в Telegram.

«За прошедшие сутки лесные службы и привлечённые лица потушили 15 лесных пожаров в десяти регионах России», — говорится в заявлении.

Кроме того, на данный момент ведутся работы по тушению шести лесных пожаров в трёх регионах страны.

С начала года 75% природных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента их обнаружения, уточнили в ведомстве.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в стране в текущем году зафиксировано более 11 тыс. пожаров.

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