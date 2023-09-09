Авиалесоохрана: в России потушили 15 природных пожаров за сутки
Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны в Telegram.
«За прошедшие сутки лесные службы и привлечённые лица потушили 15 лесных пожаров в десяти регионах России», — говорится в заявлении.
Кроме того, на данный момент ведутся работы по тушению шести лесных пожаров в трёх регионах страны.
С начала года 75% природных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента их обнаружения, уточнили в ведомстве.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в стране в текущем году зафиксировано более 11 тыс. пожаров.