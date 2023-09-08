Суд Петербурга не стал арестовывать женщину, поджёгшую военкомат

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга постановил отказать следствию в заключении под стражу Елены Комаричевой, которая обвиняется в поджоге военкомата. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Об этом говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Петербурга.

«Суд следствию отказал, избрав Комаричевой запрет определённых действий по 06.11.2023», — заявили в пресс-службе.

По данным следствия, 7 сентября Комаричева сговорилась с неустановленными лицами для проведения террористического акта. Она, имея при себе не менее трёх бутылок с горючей смесью, подошла к военкомату Выборгского района, подожгла их и бросила в дверь запасного выхода, совершив поджог.

Отмечается, что 8 сентября Комаричева была задержана в порядке ст. 91 УПК России, в этот же день ей было предъявлено обвинение.

28 августа Ленинский районный суд Петербурга решил заключить под стражу мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на контрактную службу.