Суд Петербурга не стал арестовывать женщину, поджёгшую военкомат
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Об этом говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Петербурга.
«Суд следствию отказал, избрав Комаричевой запрет определённых действий по 06.11.2023», — заявили в пресс-службе.
По данным следствия, 7 сентября Комаричева сговорилась с неустановленными лицами для проведения террористического акта. Она, имея при себе не менее трёх бутылок с горючей смесью, подошла к военкомату Выборгского района, подожгла их и бросила в дверь запасного выхода, совершив поджог.
Отмечается, что 8 сентября Комаричева была задержана в порядке ст. 91 УПК России, в этот же день ей было предъявлено обвинение.
28 августа Ленинский районный суд Петербурга решил заключить под стражу мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора на контрактную службу.