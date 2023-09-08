Суд оштрафовал пермский детсад, в котором ребёнок получил травму
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.
«Находясь в частном образовательном учреждении «Детский сад Мишутка», ребёнок получил серьёзную травму. Это произошло по причине того, что воспитатель не контролировала детей должным образом», — заявили в ведомстве.
Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру, а ведомство, в свою очередь, обратилось в суд.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле Свердловской области организовали проверку по факту травмирования десятилетнего мальчика на качелях.