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Суд оштрафовал пермский детсад, в котором ребёнок получил травму

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Суд оштрафовал частный детский сад в Перми, в котором ребёнок получил травму.
Суд оштрафовал пермский детсад, в котором ребёнок получил травму
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

«Находясь в частном образовательном учреждении «Детский сад Мишутка», ребёнок получил серьёзную травму. Это произошло по причине того, что воспитатель не контролировала детей должным образом», — заявили в ведомстве.

Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру, а ведомство, в свою очередь, обратилось в суд.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле Свердловской области организовали проверку по факту травмирования десятилетнего мальчика на качелях.

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