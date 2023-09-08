Призывавшего убивать русских MMA-блогера Юсупова арестовали в Петербурге

Призывавшего убивать русских MMA-блогера Амида Юсупова арестовали в Санкт-Петербурге.

Как сообщил RT источник в правоохранительных органах, Юсупов, долгое время проживавший в Белгородской области, неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности. По словам источника, Юсупов «по месту жительства характеризуется с отрицательной стороны», официально не работает.

В соцсетях недавно появилось обращение мужчины, выступавшего против спецоперации и призывавшего мусульман объединиться против русских. В отношении него было заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды.

Юсупов после задержания принёс извинения и заявил, что был пьян и не помнит «все слова, которые наговорил». В ходе допроса он признал вину.