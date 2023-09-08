Психолог Степанова призвала не перегружать детей кружками

Педагог-психолог Александра Степанова посоветовала родителям не перегружать детей кружками и секциями.

В беседе с «МК в Питере» эксперт отметила, что желание дать ребёнку всестороннее развитие является естественным, но лучше ограничить количество кружков до двух, причём желательно чередовать творческую и физическую активность.

Также рекомендуется позволить ребёнку выбрать один из кружков самостоятельно.

Предельная недельная норма нагрузки зависит от возраста детей. Так, для ребёнка от пяти до семи лет допустимы два — четыре занятия в неделю по 30—45 минут, для ребёнка от семи до девяти лет — четыре — шесть часов в неделю при длительности каждого занятия полтора часа.

Для детей старше десяти лет допустима нагрузка 10—12 часов в неделю, но также важно распределить время ещё и на выходные дни.

Ранее психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина рассказала, что в некоторых ситуациях лучше сменить школу, и назвала ряд признаков, указывающих на это.