Узнать больше

В Москве задержали мужчин, которые подожгли автомобиль

Короткая ссылка
В пресс-центре МВД России заявили, что столичные полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля.
В Москве задержали мужчин, которые подожгли автомобиль
  • Gettyimages.ru
  • © xxmmxx

Об этом, как сообщает «МВД МЕДИА», рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, ночью 5 сентября в отдел полиции по району Строгино поступило сообщение о возгорании нескольких транспортных средств около дома №29 по улице Исаковского. Полицейские с помощью записей с камер установили, что причиной происшествия стал поджог.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение двоих подозреваемых и задержали их. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила Волк.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 167 и 213 УК России.

Ранее неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечная Киевского направления Московской железной дороги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить