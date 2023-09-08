В Москве задержали мужчин, которые подожгли автомобиль

В пресс-центре МВД России заявили, что столичные полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля.

Об этом, как сообщает «МВД МЕДИА», рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, ночью 5 сентября в отдел полиции по району Строгино поступило сообщение о возгорании нескольких транспортных средств около дома №29 по улице Исаковского. Полицейские с помощью записей с камер установили, что причиной происшествия стал поджог.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение двоих подозреваемых и задержали их. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила Волк.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 167 и 213 УК России.

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