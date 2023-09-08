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В «Зелёную книгу» РЭО вошло ещё 18 студенческих экоклубов

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В «Зелёную книгу» Российского экологического оператора (РЭО) вошло ещё 18 студенческих клубов из 14 регионов.
В «Зелёную книгу» РЭО вошло ещё 18 студенческих экоклубов

Об этом сообщает телеканал «360».

«Зелёная лига» создавалась для того, чтобы выявить самых активных и неравнодушных к теме экологии студентов российских вузов, а также воспитать настоящих профессионалов своего дела», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В общей сложности членами лиги стали 57 экоклубов из 37 регионов.

«Молодёжь всегда находится в авангарде, поэтому важно её поддерживать в начинаниях, в том числе погружать в экопросветительскую работу, популяризацию осознанной модели поведения, рассказывать о принципах экономики замкнутого цикла и развитии отрасли по обращению с отходами в нашей стране», — сказал Буцаев.

Ранее сообщалось, что РЭО предложил устанавливать в школах фандоматы для раздельного сбора мусора.

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