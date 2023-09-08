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ЦИК: избирательная система новых регионов была создана заново, но уже эффективна

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Проведение выборов в новых российских регионах наиболее важно, так как там избирательная система была сформирована заново, но уже доказала свою эффективность, заявил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.
ЦИК: избирательная система новых регионов была создана заново, но уже эффективна
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Понятно, что для нас голосование в четырёх субъектах является, надеюсь, не обидно прозвучит для других регионов, наиболее важным, потому что впервые избирательная система сформирована... И это очень непростой вопрос — сформировать избирательную систему заново. Мы сегодня констатируем, что избирательная система показала свою эффективность», — цитирует его РИА Новости.

Булаев отметил, что досрочное голосование в новых регионах России на выборах 2023 года прошло «очень неплохо, мы это видели».

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что почти 219 тыс. наблюдателей работают на выборах 2023 года.

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