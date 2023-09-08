Задержка смс для избирателей связана с кибератакой на службу доставки сообщений

Причиной задержки поступления смс участникам дистанционного электронного голосования на выборах в Москве стали попытки атаки на серверы компании, осуществляющей доставку сообщений, рассказал ТАСС совладелец ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко.

«Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой смс для участников электронного голосования. На ход голосования это никак не влияет», — сказал Титаренко.

В настоящее время принимаются меры для восстановления корректной работы системы.

Ранее стало известно, что глава ЦИК Элла Памфилова и замглавы Николай Булаев запустили экраны слежения за ходом голосования на выборах в информационном центре ЦИК, который в этом году открылся на площадке медиагруппы «Россия сегодня».