Задержка смс для избирателей связана с кибератакой на службу доставки сообщений
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«Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой смс для участников электронного голосования. На ход голосования это никак не влияет», — сказал Титаренко.
В настоящее время принимаются меры для восстановления корректной работы системы.
Ранее стало известно, что глава ЦИК Элла Памфилова и замглавы Николай Булаев запустили экраны слежения за ходом голосования на выборах в информационном центре ЦИК, который в этом году открылся на площадке медиагруппы «Россия сегодня».