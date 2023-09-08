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Общественный штаб по наблюдению за выборами начал работу в Москве

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В Москве начал работу общественный штаб по наблюдению за выборами мэра города.
Общественный штаб по наблюдению за выборами начал работу в Москве

Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

«Стартовали выборы мэра столицы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО... Общественный штаб начал свою работу, все наблюдатели корпуса на своих местах: на УИК и в видеоцентре», — говорится в сообщении.

Участвовать в выборах будут пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

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