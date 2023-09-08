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Платформа «Мошеловка»: мошенники создали Telegram-канал, имитирующий «Госуслуги»

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Мошенники создали канал в Telegram, имитирующий официальный ресурс госуслуг.
Платформа «Мошеловка»: мошенники создали Telegram-канал, имитирующий «Госуслуги»
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на платформу по борьбе с мошенниками «Мошеловка».

Как отмечается в материале, один из популярных Telegram-каналов рекламирует ресурс под названием «Госуслуги в Telegram» с аватаром, похожим на логотип официального ресурса.

Уточняется, что при переходе на данный канал можно остаться без денег и подхватить вредоносный вирус.

Как в конце августа сообщала газета «Известия», мошенники придумали новую схему обмана для хищения средств со счетов россиян.

Так, злоумышленники звонят жертвам якобы из отделов операторов связи и предупреждают об истечении срока сим-карты.

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