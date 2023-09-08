Платформа «Мошеловка»: мошенники создали Telegram-канал, имитирующий «Госуслуги»
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на платформу по борьбе с мошенниками «Мошеловка».
Как отмечается в материале, один из популярных Telegram-каналов рекламирует ресурс под названием «Госуслуги в Telegram» с аватаром, похожим на логотип официального ресурса.
Уточняется, что при переходе на данный канал можно остаться без денег и подхватить вредоносный вирус.
Как в конце августа сообщала газета «Известия», мошенники придумали новую схему обмана для хищения средств со счетов россиян.
Так, злоумышленники звонят жертвам якобы из отделов операторов связи и предупреждают об истечении срока сим-карты.