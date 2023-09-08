В Подмосковье началось голосование на выборах главы Московской области

Избирательные участки для голосования на выборах губернатора Подмосковья открылись в Московской области.

Об этом говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома.

«В Московской области открылись все избирательные участки. В Подмосковье в 08:00 открылось 3940 избирательных участков», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, в единый день голосования в Подмосковье пройдут выборы губернатора Московской области, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному округу №17, выборы депутатов советов депутатов в десяти городских округах Подмосковья.