В ДНР открылись на выборах 615 избирательных участков

Более 600 избирательных участков открылись в Донецкой Народной Республике (ДНР) в первый день голосования на выборах в парламент региона и муниципальные советы.

РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной избирательной комиссии. «615 избирательных участков», — заявили в избиркоме. Ранее стало известно, что в Луганской Народной Республике открылись все участки для голосования на выборах.