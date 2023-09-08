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В ДНР открылись на выборах 615 избирательных участков

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Более 600 избирательных участков открылись в Донецкой Народной Республике (ДНР) в первый день голосования на выборах в парламент региона и муниципальные советы.
В ДНР открылись на выборах 615 избирательных участков
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

«615 избирательных участков», — заявили в избиркоме.

Ранее стало известно, что в Луганской Народной Республике открылись все участки для голосования на выборах.

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