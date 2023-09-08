За ходом голосования на выборах главы Приморья следят более 2 тысяч наблюдателей
Об этом сообщил ТАСС председатель совета Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий.
«У нас уже сформирован корпус наблюдателей существенный... те наблюдатели, которые в этом году вышли, там уже некоторые и не по два раза обучались. Есть со стажем, есть кому нравится, есть кто каждый год участвует», — отметил он.
По словам Ступницкого, трёхдневное голосование должно сделать процесс более удобным для избирателей.
Голосование на выборах губернатора Приморского края началось в восемь часов утра по местному времени 8 сентября.
Оно продлится в течение трёх дней: 8, 9 и 10 сентября.
На пост губернатора претендуют пять человек: действующий губернатор Приморья Олег Кожемяко, «Единая Россия»; Инна Кошелева, действующий депутат думы Владивостока, ЛДПР; Александр Андони, «Коммунисты России»; Кирилл Рудюк, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; Денис Ковалёв, президент Федерации рукопашного боя Уссурийска от Казачьей партии России.