За ходом голосования на выборах главы Приморья следят более 2 тысяч наблюдателей

За ходом голосования на выборах губернатора в Приморье следит 2391 наблюдатель, все они прошли для этого обучение.

Об этом сообщил ТАСС председатель совета Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий.

«У нас уже сформирован корпус наблюдателей существенный... те наблюдатели, которые в этом году вышли, там уже некоторые и не по два раза обучались. Есть со стажем, есть кому нравится, есть кто каждый год участвует», — отметил он.

По словам Ступницкого, трёхдневное голосование должно сделать процесс более удобным для избирателей.

Голосование на выборах губернатора Приморского края началось в восемь часов утра по местному времени 8 сентября.

Оно продлится в течение трёх дней: 8, 9 и 10 сентября.

На пост губернатора претендуют пять человек: действующий губернатор Приморья Олег Кожемяко, «Единая Россия»; Инна Кошелева, действующий депутат думы Владивостока, ЛДПР; Александр Андони, «Коммунисты России»; Кирилл Рудюк, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; Денис Ковалёв, президент Федерации рукопашного боя Уссурийска от Казачьей партии России.