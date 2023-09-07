В Волгограде представили концепцию развития города на десять лет
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Об этом сообщает novostivolgograda.ru.
Запланировано улучшение внутриквартальных и дворовых дорог, продолжение строительства жилья, школ, детсадов и спортивных объектов, обновление общественного транспорта.
Как отметил губернатор Андрей Бочаров, принятый документ будут корректировать и дополнять.
По словам главы региона, важно следить за целевыми показателями от года к году и двигаться планомерно.
Ранее НСН сообщала, что в Москве благоустроили территорию у Кировоградских прудов.