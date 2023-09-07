В Волгограде представили концепцию развития города на десять лет

В Волгограде представили проект программы развития города на десятилетие.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Запланировано улучшение внутриквартальных и дворовых дорог, продолжение строительства жилья, школ, детсадов и спортивных объектов, обновление общественного транспорта.

Как отметил губернатор Андрей Бочаров, принятый документ будут корректировать и дополнять.

По словам главы региона, важно следить за целевыми показателями от года к году и двигаться планомерно.

Ранее НСН сообщала, что в Москве благоустроили территорию у Кировоградских прудов.