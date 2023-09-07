Узнать больше

Губернатор Брянской области: силы РЭБ подавили украинский БПЛА над Брянском

Короткая ссылка
Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) пресекли новую атаку украинской армии, подавив беспилотник самолётного типа в небе над Брянском.
Губернатор Брянской области: силы РЭБ подавили украинский БПЛА над Брянском
  • РИА Новости

Такое заявление сделал губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

«Падение беспилотника произошло в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск-1. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

По его словам, сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте инцидента.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о перехвате дрона украинских войск в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить