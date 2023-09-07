Губернатор Брянской области: силы РЭБ подавили украинский БПЛА над Брянском
- РИА Новости
Такое заявление сделал губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Падение беспилотника произошло в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск-1. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.
По его словам, сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте инцидента.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о перехвате дрона украинских войск в регионе.