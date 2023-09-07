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Спасатели завершают устранение последствий падения БПЛА в Ростове-на-Дону

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что спасатели заканчивают устранять последствия падения беспилотного летательного аппарата в Ростове-на-Дону.
Спасатели завершают устранение последствий падения БПЛА в Ростове-на-Дону
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«В Ростове-на-Дону завершают устранять последствия падения БПЛА», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, в результате атаки повреждения получили десять автомобилей, один из которых сгорел.

Планируется, что жители смогут вернуться в свои квартиры уже сегодня, добавил Голубев.

Ранее Голубев сообщил, что над Ростовом-на-Дону средствами ПВО был сбит беспилотник.

Позже стало известно, что в результате падения БПЛА в городе пострадал один человек.

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