Спасатели завершают устранение последствий падения БПЛА в Ростове-на-Дону
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В Ростове-на-Дону завершают устранять последствия падения БПЛА», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, в результате атаки повреждения получили десять автомобилей, один из которых сгорел.
Планируется, что жители смогут вернуться в свои квартиры уже сегодня, добавил Голубев.
Ранее Голубев сообщил, что над Ростовом-на-Дону средствами ПВО был сбит беспилотник.
Позже стало известно, что в результате падения БПЛА в городе пострадал один человек.