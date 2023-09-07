ФСИН заявила о побеге трёх осуждённых из нижегородской колонии-поселения
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«Утром 7 сентября в 04:00 во время обхода территории сотрудниками колонии-поселения №15 в Краснобаковском районе выявлено отсутствие трёх осуждённых на спальных местах… В настоящее время двое осуждённых задержаны, поиски третьего продолжаются», — цитирует ведомство РИА Новости.
Уточняется, что сотрудниками правоохранительных органов в настоящий момент осматриваются близлежащие населённые пункты, заброшенные здания и окрестности.
Ранее сообщалось, что из колонии-поселения №45 в Камышлове в Свердловской области сбежал осуждённый 30-летний Иван Григорьев.