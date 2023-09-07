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ФСИН заявила о побеге трёх осуждённых из нижегородской колонии-поселения

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В ГУФСИН по Нижегородской области сообщили о побеге трёх осуждённых из колонии-поселения.
ФСИН заявила о побеге трёх осуждённых из нижегородской колонии-поселения
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«Утром 7 сентября в 04:00 во время обхода территории сотрудниками колонии-поселения №15 в Краснобаковском районе выявлено отсутствие трёх осуждённых на спальных местах… В настоящее время двое осуждённых задержаны, поиски третьего продолжаются», — цитирует ведомство РИА Новости.

Уточняется, что сотрудниками правоохранительных органов в настоящий момент осматриваются близлежащие населённые пункты, заброшенные здания и окрестности.

Ранее сообщалось, что из колонии-поселения №45 в Камышлове в Свердловской области сбежал осуждённый 30-летний Иван Григорьев.

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