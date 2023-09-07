Результаты нового опроса показали, что большинство россиян не готовы отказаться от личного автомобиля. Для 62% респондентов собственный автомобиль комфортнее, для 7% — является бюджетным вариантом.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «СберАвто» и медиахолдинга Rambler&Co.

Согласно результатам опроса, у 63% респондентов есть автомобиль, у 25% его нет, а 12% планируют приобрести в текущем году.

Кроме того, 66% автомобилистов признались, что не готовы тратить на обслуживание (включая бензин) машины свыше 10 тыс. рублей в месяц, 22% готовы тратить от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, 7% — от 15 тыс. до 25 тыс. При этом 5% респондентов имеют возможность выделять от 25 тыс. рублей в месяц.

Чтобы сократить расходы на автомобиль, 28% опрошенных готовы реже обращаться за сервисными услугами, 26% — выбрать более бюджетные сервисы, 17% — пересмотреть стиль езды.

В случае если расходы на автомобиль повысятся на 60% в месяц, 43% респондентов готовы отказаться от машины.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию автомобильного маркетплейса FRESH, порядка 42% клиентов сервиса стали чаще пользоваться каршерингом.