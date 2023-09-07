Москомизбирком разделил ключи расшифрования результатов электронного голосования

В Москомизбиркоме в четверг, 7 сентября, провели процедуру разделения ключа расшифрования результатов электронного голосования.

Ключ расшифрования — это программный код, разделённый на несколько частей и записанный на разные носители, которые отдают нескольким людям, чтобы до его итоговой сборки нельзя было узнать результаты голосования, пояснили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

В данном случае ключ был разделён на пять частей. Внешние носители, в свою очередь, переданы хранителям ключей.

«Общественный штаб по наблюдению за выборами Москвы делает всё для того, чтобы эти выборы в столице прошли в соответствии со стандартом — то есть были честными, открытыми и легитимными», — отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

Обратная процедура сборки ключа расшифрования пройдёт через 15 минут после окончания голосования 10 сентября.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что на выборах в этом году назначено более 200 наблюдателей за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).