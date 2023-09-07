Узнать больше

Москомизбирком разделил ключи расшифрования результатов электронного голосования

Короткая ссылка
В Москомизбиркоме в четверг, 7 сентября, провели процедуру разделения ключа расшифрования результатов электронного голосования.
Москомизбирком разделил ключи расшифрования результатов электронного голосования
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Ключ расшифрования — это программный код, разделённый на несколько частей и записанный на разные носители, которые отдают нескольким людям, чтобы до его итоговой сборки нельзя было узнать результаты голосования, пояснили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.

В данном случае ключ был разделён на пять частей. Внешние носители, в свою очередь, переданы хранителям ключей.

«Общественный штаб по наблюдению за выборами Москвы делает всё для того, чтобы эти выборы в столице прошли в соответствии со стандартом — то есть были честными, открытыми и легитимными», — отметил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

Обратная процедура сборки ключа расшифрования пройдёт через 15 минут после окончания голосования 10 сентября.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что на выборах в этом году назначено более 200 наблюдателей за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить