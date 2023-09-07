В Москве сообщили о досрочном завершении первого этапа реновации в Лианозове

В Северо-Восточном округе расселили по реновации два ветхих дома. Более 100 семей получили новое жильё.

Об этом информирует телеканал «360».

«Сейчас первый этап программы реновации, рассчитанный до конца 2024 года, в Лианозове досрочно завершён», — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

По его словам, новостройку на Илимской улице передали под заселение весной 2022 года.

Левкин уточнил, что ещё три дома, которые вошли в программу реновации, расселят на втором этапе — с 2025 по 2028 год.

Ранее, по сообщениям НСН, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ВАО столицы в программу реновации включены свыше тысячи домов более чем с 209 тыс. жильцов.