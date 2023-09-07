Лодочная станция «Алые паруса» на ВДНХ будет работать до конца сентября

Лодочная станция «Алые паруса» на ВДНХ продолжит свою работу до конца сентября при условии благоприятной погоды.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Арендовав лодку, можно совершить прогулку по Каменским прудам.

Во флоте станции — 30 четырёхместных и пятиместных гребных лодок и катамараны.

По имеющимся данным, в этом сезоне на 3-м Каменском пруду на лодках прокатились свыше 33 тыс. человек.

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».