Лодочная станция «Алые паруса» на ВДНХ будет работать до конца сентября
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Арендовав лодку, можно совершить прогулку по Каменским прудам.
Во флоте станции — 30 четырёхместных и пятиместных гребных лодок и катамараны.
По имеющимся данным, в этом сезоне на 3-м Каменском пруду на лодках прокатились свыше 33 тыс. человек.
Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме прошла церемония награждения лауреатов конкурса городской фотографии «Планета Москва».