На площадке МУФ в «Лужниках» 8 сентября состоится забег официантов с подносами

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в «Лужниках» 8 сентября состоится забег официантов с подносами.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на сайт Московского урбанистического форума.

Забег состоится у Малой спортивной арены «Лужников». 300 официантов из 100 ресторанов Москвы должны будут пробежать дистанцию 400 м с полным подносом в руках. Победители получат денежные призы.

Кроме того, пройдёт эстафета, в которой четыре официанта из каждого ресторана будут передавать друг другу поднос.

Ранее, по сообщению НСН, глава Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева рассказала, что в московском парке «Зарядье» в рамках МУФ прошла лекция «Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать».