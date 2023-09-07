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Памфилова заявила о давлении СБУ на членов избиркомов новых регионов России

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Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что СБУ и «подкормленные ею» структуры оказывают огромное давление на членов избиркомов новых российских регионов.
Памфилова заявила о давлении СБУ на членов избиркомов новых регионов России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Из соображений безопасности мы не публикуем данные о членах комиссий. Хотя, хочу сказать честно, это не мешает каждый день им получать страшные угрозы... СБУ, подведомственные ей структуры, «Миротворец» осуществляют это каждый день», — цитирует её ТАСС.

По словам Памфиловой, украинцы перечисляют полное ФИО членов комиссии, состав семьи, постоянно шантажируют и присылают сообщения.

«Это люди, которые много пережили за восемь лет. Они крепкие», — добавила она.

Ранее Памфилова заявила, что 16 субъектов страны сформировали экстерриториальные избирательные участки на территории новых российских регионов.

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