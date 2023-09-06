В Крыму предупредили жителей об уничтожении взрывоопасных предметов 7 сентября

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил, что в четверг, 7 сентября, на полуострове будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Об этом он написал в Telegram-канале. Крючков также призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Ранее Крючков опроверг информацию о взрывах в Оленевке.