В Крыму предупредили жителей об уничтожении взрывоопасных предметов 7 сентября
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил, что в четверг, 7 сентября, на полуострове будут уничтожать взрывоопасные предметы.
Об этом он написал в Telegram-канале.
Крючков также призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Ранее Крючков опроверг информацию о взрывах в Оленевке.
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