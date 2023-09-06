В Мариуполе за полгода восстановили Приазовский технический университет

Военкор RT Хассан Насср сообщил, что в Мариуполе в течение полугода был восстановлен Приазовский государственный технический университет, пострадавший от обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

Во время обстрелов со стороны украинской армии в здании университета прятались тысячи мирных жителей.

Позже здание университета восстановили, и в этом году на учёбу туда пойдут 4 тыс. студентов.

На открытии вуза присутствовали вице-премьер России Марат Хуснуллин, врио главы ДНР Денис Пушилин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что специалисты из Санкт-Петербурга начали восстанавливать здание Мариупольского драматического театра.