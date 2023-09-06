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Собянин: Москва стала первой среди городов БРИКС по технологическому развитию

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Москва стала первой среди крупнейших городов стран БРИКС по уровню технологического и пространственного развития, заявил мэр Сергей Собянин.
Собянин: Москва стала первой среди городов БРИКС по технологическому развитию
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Мэр сослался на международный рейтинг Urban & Innovation Environment Index. В тройку лидеров также вошли Пекин и Шанхай.

«Мегаполисы распределяли по их способности предоставлять широкий спектр услуг своим жителям — от электронных сервисов до доступа к городской инфраструктуре», — пояснил Собянин.

По его словам, по Москве специалисты особенно отметили сбалансированное пространственное развитие, меры поддержки компаний, развитую инновационную экосистему.

Ранее, как сообщала НСН, лауреат Нобелевской премии мира, глава Международного комитета премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг назвал Москву лучшим городом с точки зрения сферы гостеприимства.

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