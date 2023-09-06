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Кадыров заявил, что экстренные службы устраняют последствия урагана в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что экстренные службы занимаются устранением последствий сильного урагана, который прошёл в регионе.
Кадыров заявил, что экстренные службы устраняют последствия урагана в Чечне
  • РИА Новости

«Сильный ураган пронёсся по Чеченской Республике. Местами зафиксированы ливень и град», — написал он в Telegram.

Кадыров отметил, что порывы ветра срывали рекламные щиты и кровлю, валили деревья и ЛЭП.

«Профильные службы приступили к работе в экстренном режиме. Принимаются исчерпывающие меры, чтобы обеспечить оперативное восстановление повреждённых зданий и инфраструктуры», — подчеркнул он.

В Новосибирске вечером 4 сентября прошёл сильный град, повреждения получили несколько автомобилей.

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