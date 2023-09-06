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В РПЦ сообщили о смерти митрополита Оренбургского Вениамина

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Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин (Зарицкий) скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).
В РПЦ сообщили о смерти митрополита Оренбургского Вениамина
  • РИА Новости

«6 сентября 2023 года, на 70-м году жизни, преставился ко Господу митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин», — говорится в заявлении.

Отмечается, что митрополита похоронят в Николо-Угрешском ставропигиальном мужском монастыре по благословлению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В мае 2022 года сообщалось, что митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), умер в США.

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