В РПЦ сообщили о смерти митрополита Оренбургского Вениамина
- РИА Новости
«6 сентября 2023 года, на 70-м году жизни, преставился ко Господу митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин», — говорится в заявлении.
Отмечается, что митрополита похоронят в Николо-Угрешском ставропигиальном мужском монастыре по благословлению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В мае 2022 года сообщалось, что митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион, первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ), умер в США.