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В центре Петербурга изменится дорожное движение 8 и 9 сентября из-за киносъёмок

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В центре Санкт-Петербурга изменится дорожное движение 8 и 9 сентября из-за киносъёмок фильма «Чистые».
В центре Петербурга изменится дорожное движение 8 и 9 сентября из-за киносъёмок
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

Так, с 16:00 8 сентября до 09:00 9 сентября перекроют движение и с 10:00 до 00:00 8 и 9 сентября запретят парковку по Миллионной улице от Дворцовой площади, по нечётной стороне набережной Мойки от переулка Мошкова до Певческого моста и набережной Зимней канавки.

Также парковку запретят на проезде вдоль домов №4 и №6—8 по Дворцовой площади.

Ранее НСН сообщала, что время бесплатной пересадки с МЦД-3 на МЦД-4, метро и МЦК будет увеличено с 90 до 120 минут.

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