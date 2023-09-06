В центре Петербурга изменится дорожное движение 8 и 9 сентября из-за киносъёмок

В центре Санкт-Петербурга изменится дорожное движение 8 и 9 сентября из-за киносъёмок фильма «Чистые».

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».

Так, с 16:00 8 сентября до 09:00 9 сентября перекроют движение и с 10:00 до 00:00 8 и 9 сентября запретят парковку по Миллионной улице от Дворцовой площади, по нечётной стороне набережной Мойки от переулка Мошкова до Певческого моста и набережной Зимней канавки.

Также парковку запретят на проезде вдоль домов №4 и №6—8 по Дворцовой площади.

Ранее НСН сообщала, что время бесплатной пересадки с МЦД-3 на МЦД-4, метро и МЦК будет увеличено с 90 до 120 минут.