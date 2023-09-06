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Кравцов: в России создан центр переподготовки ветеранов спецоперации

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В России создан центр переподготовки ветеранов СВО для преподавания нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в школах.
Кравцов: в России создан центр переподготовки ветеранов спецоперации
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр... переподготовки педагогов — ветеранов специальной военной операции, участников боевых действий», — цитирует его ТАСС.

Кравцов рассказал, что это необходимо для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания Национального центра исторической памяти.

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