Кравцов: в России создан центр переподготовки ветеранов спецоперации

В России создан центр переподготовки ветеранов СВО для преподавания нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в школах.

Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр... переподготовки педагогов — ветеранов специальной военной операции, участников боевых действий», — цитирует его ТАСС.

Кравцов рассказал, что это необходимо для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания Национального центра исторической памяти.