Кравцов: в России создан центр переподготовки ветеранов спецоперации
- РИА Новости
Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«На базе Государственного университета просвещения в этом году создан центр... переподготовки педагогов — ветеранов специальной военной операции, участников боевых действий», — цитирует его ТАСС.
Кравцов рассказал, что это необходимо для реализации новой предметной области с приоритетом практической подготовки для нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины».
Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею создания Национального центра исторической памяти.