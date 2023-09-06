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В Ивановской области на входе в тюрьму поймали кота-наркокурьера

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В Ивановской области сотрудники тюрьмы поймали пытавшегося пробраться на территорию исправительной колонии кота-наркокурьера с ошейником, в котором лежали свёртки с запрещёнными веществами.
В Ивановской области на входе в тюрьму поймали кота-наркокурьера
  • Gettyimages.ru

«В вечернее время на КПП по пропуску автотранспорта сотрудники учреждения обнаружили и поймали кота в ошейнике. В самодельном ошейнике, надетом на животное, обнаружено и изъято: шесть свёртков из полимерного материала с веществом, предположительно являющимся наркотическим», — заявила пресс-служба ФСИН.

На место прибыли сотрудники МВД, была проведена экспертиза.

Установлено, что представленное на исследование вещество массой 1,12 г содержит в своём составе метадон и 0,49 грамма — N-метилэфедрон.

Ранее в Санкт-Петербурге Балтийская таможня нашла 8 кг кокаина стоимостью около 100 млн рублей на судне из Латвии.

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