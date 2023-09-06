Россиянам дали советы, как защититься от мошенничества с голосованием за ребёнка
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Как пояснил эксперт, если вам поступило такое предложение якобы от знакомого, то первым делом необходимо самостоятельно связаться с этим человеком и уточнить, насколько это соответствует действительности.
Соловьёв отметил, что принцип схемы заключается в том, что после перехода по ссылке для голосования пользователю придётся ввести предлагаемый код или подтвердить своё участие.
Для мошенников это действие будет ключом к доступу к личному аккаунту гражданина на портале «Госуслуги», добавил эксперт.
«По прошествии двух-трёх дней начнётся основная фаза мошенничества: на ваш номер начнут поступать телефонные звонки с кодами иностранных государств — Узбекистана, Испании, Белоруссии, Хорватии, Кыргызстана... Но звонки будут обрываться после двух сигналов. Параллельно начнут приходить смс с кодами доступа на торговые площадки, микрофинансовые и инвестиционные организации, а также на портал «Госуслуги». Их может быть не менее двух сотен», — предупредил собеседник RT.
Он также заявил, что помимо этого мошенники взламывают аккаунт жертвы в мессенджере и рассылают всем абонентам просьбу дать в долг на один день определённую сумму денег.
«К просьбе мошенников будет прилагаться фейковая банковская карта...Что делать? Срочно создавать новый аккаунт с аватаркой: «Меня взломали» и разослать всем своим контактам информацию о взломе и фиктивности просьбы о переводе денег. Сделать это необходимо также и посредством смс-рассылки», — посоветовал он.
Но делать это надо по пути в ближайший офис «Мои документы», где необходимо написать заявление о смене пароля на портале «Госуслуги», порекомендовал Соловьёв.
«Чем быстрее вы это сделаете, тем в меньшее количество микрофинансовых организаций уйдёт запросов на предоставление займов. И завершить всё необходимо в отделе внутренних дел по месту регистрации, где подаётся заявление о совершении в отношении вас противоправных действий. Полученный талон-уведомление в дальнейшем может стать доказательством того, что кредиты брали злоумышленники, а вы по этому факту обратились в полицию», — рассказал он.
По его словам, необходимо быть предельно внимательными к любым внешним воздействиям, просьбам, предложениям, поступающим из внешней среды, особенно в онлайн и телефонном режиме.
«Исходите из того, что каждое из них нуждается в перепроверке. Не поддавайтесь первым порывам помочь, даже если просьбы исходят от людей, которым вы безоговорочно доверяете.
«Доверяй, но проверяй» — действенный девиз нашей сегодняшней реальности», — заключил Соловьёв.
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