Россиянам дали советы, как защититься от мошенничества с голосованием за ребёнка

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT, как действовать, если мошенники под видом знакомых пользователя предложили ему проголосовать за ребёнка, который якобы принимает участие в конкурсе. По словам специалиста, обычно такие просьбы приходят в один из мессенджеров, а цель злоумышленников — получить доступ к личному аккаунту гражданина на портале «Госуслуги».

Как пояснил эксперт, если вам поступило такое предложение якобы от знакомого, то первым делом необходимо самостоятельно связаться с этим человеком и уточнить, насколько это соответствует действительности.

Соловьёв отметил, что принцип схемы заключается в том, что после перехода по ссылке для голосования пользователю придётся ввести предлагаемый код или подтвердить своё участие.

Для мошенников это действие будет ключом к доступу к личному аккаунту гражданина на портале «Госуслуги», добавил эксперт.

«По прошествии двух-трёх дней начнётся основная фаза мошенничества: на ваш номер начнут поступать телефонные звонки с кодами иностранных государств — Узбекистана, Испании, Белоруссии, Хорватии, Кыргызстана... Но звонки будут обрываться после двух сигналов. Параллельно начнут приходить смс с кодами доступа на торговые площадки, микрофинансовые и инвестиционные организации, а также на портал «Госуслуги». Их может быть не менее двух сотен», — предупредил собеседник RT.

Он также заявил, что помимо этого мошенники взламывают аккаунт жертвы в мессенджере и рассылают всем абонентам просьбу дать в долг на один день определённую сумму денег.

«К просьбе мошенников будет прилагаться фейковая банковская карта...Что делать? Срочно создавать новый аккаунт с аватаркой: «Меня взломали» и разослать всем своим контактам информацию о взломе и фиктивности просьбы о переводе денег. Сделать это необходимо также и посредством смс-рассылки», — посоветовал он.

Но делать это надо по пути в ближайший офис «Мои документы», где необходимо написать заявление о смене пароля на портале «Госуслуги», порекомендовал Соловьёв.

«Чем быстрее вы это сделаете, тем в меньшее количество микрофинансовых организаций уйдёт запросов на предоставление займов. И завершить всё необходимо в отделе внутренних дел по месту регистрации, где подаётся заявление о совершении в отношении вас противоправных действий. Полученный талон-уведомление в дальнейшем может стать доказательством того, что кредиты брали злоумышленники, а вы по этому факту обратились в полицию», — рассказал он.

По его словам, необходимо быть предельно внимательными к любым внешним воздействиям, просьбам, предложениям, поступающим из внешней среды, особенно в онлайн и телефонном режиме.

«Исходите из того, что каждое из них нуждается в перепроверке. Не поддавайтесь первым порывам помочь, даже если просьбы исходят от людей, которым вы безоговорочно доверяете.

«Доверяй, но проверяй» — действенный девиз нашей сегодняшней реальности», — заключил Соловьёв.

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