Минобороны: над территорией Брянской области уничтожен беспилотник
Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат.
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа», — заявили в ведомстве.
Ранее средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью.
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