Минобороны: над территорией Брянской области уничтожен беспилотник

Дежурными средствами ПВО над территорией Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа», — заявили в ведомстве.

Ранее средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью.