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Автобус врезался в кирпичный забор в Мытищах

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В Мытищах пассажирский автобус выехал на обочину и снёс кирпичный забор дома, три человека получили травмы, сообщила прокуратура Московской области.
Автобус врезался в кирпичный забор в Мытищах
  • РИА Новости

Инцидент произошёл около 15:04 в Высоково.

Водитель автобуса «выехал на обочину и совершил столкновение с кирпичным забором домовладения».

Пострадавшие — пассажиры автобуса.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

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