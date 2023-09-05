Автобус врезался в кирпичный забор в Мытищах

В Мытищах пассажирский автобус выехал на обочину и снёс кирпичный забор дома, три человека получили травмы, сообщила прокуратура Московской области.

РИА Новости

Инцидент произошёл около 15:04 в Высоково. Водитель автобуса «выехал на обочину и совершил столкновение с кирпичным забором домовладения». Пострадавшие — пассажиры автобуса. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.