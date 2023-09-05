Автобус врезался в кирпичный забор в Мытищах
В Мытищах пассажирский автобус выехал на обочину и снёс кирпичный забор дома, три человека получили травмы, сообщила прокуратура Московской области.
- РИА Новости
Инцидент произошёл около 15:04 в Высоково.
Водитель автобуса «выехал на обочину и совершил столкновение с кирпичным забором домовладения».
Пострадавшие — пассажиры автобуса.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
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