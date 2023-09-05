Узнать больше

Началась регистрация участников Международного таможенного форума

Короткая ссылка
Стартовала регистрация участников Международного таможенного форума (МТФ), который состоится 30 — 31 октября в Москве.
Началась регистрация участников Международного таможенного форума
  • Gettyimages.ru
  • © Tippapatt

В работе МТФ — 2023 примут участие российские и зарубежные эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности.

В числе основных треков — «Трансформация международной логистики. Развитие транспортных коридоров», «Поддержка экспорта. Наращивание экспортного потенциала», «Международное сотрудничество: ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС».

Также планируется обсудить цифровизацию внешней торговли, тренды и перспективы электронной торговли товарами, передовые информационные технологии, роль кадровых ресурсов и молодёжный потенциал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить