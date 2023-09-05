Началась регистрация участников Международного таможенного форума

Стартовала регистрация участников Международного таможенного форума (МТФ), который состоится 30 — 31 октября в Москве.

В работе МТФ — 2023 примут участие российские и зарубежные эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности.

В числе основных треков — «Трансформация международной логистики. Развитие транспортных коридоров», «Поддержка экспорта. Наращивание экспортного потенциала», «Международное сотрудничество: ЕАЭС, СНГ, БРИКС, ШОС».

Также планируется обсудить цифровизацию внешней торговли, тренды и перспективы электронной торговли товарами, передовые информационные технологии, роль кадровых ресурсов и молодёжный потенциал.