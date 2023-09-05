Депутат Белик назвал ничтожными законы Зеленского о делении Крыма

Украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, пытаются отвлечь общественность от разгрома на фронтах своими указами об «административно-территориальном устройстве Крыма», считает депутат Госдумы Дмитрий Белик.

По словам парламентария, Зеленский «хотел шагнуть в историю», но споткнулся о сегодняшние реалии, в которых Крым был, есть и всегда будет российским.

«Любые документы, подписанные в Киеве, на территории Крыма юридически и реалистически ничтожны и для крымчан не имеют абсолютно никакого значения», — сказал он РИА Новости.

Белик назвал Зеленского «модным пиарщиком», а не руководителем государства.

«Официальный Киев подобными законами старается отвлечь внимание общественности от разгрома на фронтах», — продолжил он.

Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.