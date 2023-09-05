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В Нижегородской области открыли учебный центр специального назначения «Сталь»

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Штаб Захара Прилепина и правительство Нижегородской области запустили тренировочный центр для контрактников «Сталь».
В Нижегородской области открыли учебный центр специального назначения «Сталь»
  • РИА Новости
  • © Михаил Климентьев

«Все инструкторы — участники СВО с большим опытом, большинство награждены за боевые заслуги», — заявил заместитель губернатора Андрей Гнеушев.

По его словам, тренировочная зона лагеря максимально приближена к реалиям зоны СВО.

«Помимо штурмовой, огневой, тактической и иной боевой подготовки, разработаны отдельные программы тактической медицины и БПЛА. Отдельно развёрнут Аналитический центр военных технологий», — отметил Гнеушев.

Со своей стороны, Прилепин сообщил, что в ближайшие дни в центре начнут тренироваться батальон «Серафим Саровский» и спецотряд «Родня».

«Все наши инструктора пришли к нам из «Вагнера», — написал он в своём Telegram-канале. 

Как добавил Прилепин, все командиры — «легендарные офицеры всех ключевых военных конфликтов последних десятилетий».

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