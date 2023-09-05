В Нижегородской области открыли учебный центр специального назначения «Сталь»
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
«Все инструкторы — участники СВО с большим опытом, большинство награждены за боевые заслуги», — заявил заместитель губернатора Андрей Гнеушев.
По его словам, тренировочная зона лагеря максимально приближена к реалиям зоны СВО.
«Помимо штурмовой, огневой, тактической и иной боевой подготовки, разработаны отдельные программы тактической медицины и БПЛА. Отдельно развёрнут Аналитический центр военных технологий», — отметил Гнеушев.
Со своей стороны, Прилепин сообщил, что в ближайшие дни в центре начнут тренироваться батальон «Серафим Саровский» и спецотряд «Родня».
«Все наши инструктора пришли к нам из «Вагнера», — написал он в своём Telegram-канале.
Как добавил Прилепин, все командиры — «легендарные офицеры всех ключевых военных конфликтов последних десятилетий».