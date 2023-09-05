Разработчики объяснили, как ведётся подсчёт при электронном голосовании на выборах

Разработчики рассказали, как ведётся подсчёт при электронном голосовании на выборах.

По их словам, 7 сентября ключ-код, с помощью которого можно расшифровать итоги голосования, разделят на несколько частей и передадут хранителям. Это необходимо, чтобы никто не мог заранее узнать результаты голосования.

Как уточнили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, хранители — это представители разных учреждений, среди которых Общественный штаб, МГИК, МГД и другие.

По окончании голосования пройдёт обратная процедура — сборка ключа для расшифровки. Она начнётся спустя 15 минут после окончания голосования, это время ожидания последних бюллетеней. Затем начнётся собственно процедура подведения итогов выборов.

По словам разработчиков системы электронного голосования, длительность расшифровки результатов будет зависеть от количества проголосовавших. Как ожидается, она завершится не ранее чем в 21:00 10 сентября.

Итоги онлайн-голосования обычно подводятся первыми. Подсчёт голосов на участках, как правило, длится дольше. Каждая комиссия работает в своём темпе. Это связано с тем, что, помимо электронных голосов, поданных с помощью терминалов, на участках будут и традиционные бумажные бюллетени. Такая возможность предусмотрена для удобства жителей.

После подсчёта итоговые протоколы отправляются в ТИК. Получив протокол, ТИК прибавляет результаты голосования на бумаге к уже посчитанным результатам электронного голосования. Но эти результаты также не являются финальными, пока протоколы по всем участкам физически не приедут в ТИКи и не будут обработаны.

Только после этого можно говорить об официальных итогах выборов.

«Электронное голосование дает возможность наблюдать любому человеку, подключенному к сети интернет, как формируется явка, какое количество избирателей принимают участие в голосовании. И вот эта явка опередит время расшифровки голосов, это линейная процедура. По опыту прошлого года и уже сложившейся практике скорее всего это начнется в 20:15, когда мы соединим части ключа расшифровки, загрузим их в систему, ну и какое-то время системе понадобится провести расшифровку голосов», – сказал Артем Костырко.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября 2023 года. Участвовать в выборах будут пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).